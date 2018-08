El navarro Sergio Fernández, actual subcampeón de Europa de 400 m vallas, declaró a EFE que llega a los Europeos de Berlín "con menos entrenamientos pero con más ganas", una vez recuperado de un edema óseo en el tobillo izquierdo.

"Para correr no me molesta, pero sí que me ha impedido entrenarme con normalidad. Después de los campeonatos de España he hecho cuatro entrenamientos completos y creo que estoy en condiciones de competir. Vengo con menos entrenamientos, pero con más ganas", dijo.