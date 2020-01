El capitán del Real Madrid Sergio Ramos indicó que tiró el cuarto penalti porque siempre elige ese lugar y desveló que pensó en lanzar el tiro "a lo Panenka" pero que se reprimió porque "el penalti no estaba para eso".

"Me tocaba el cuarto a mí. Siempre me pongo el cuarto por superstición. Tenía el tobillo jodido. Pero uno se sobrepone y hace lo que pueda por tirarlo", indicó el capitán que luego reconoció la tentación de tirarlo con una picada a la pelota (panenka). "El tobillo no estaba para eso, estaba para asegurar".