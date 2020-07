Los jugadores del Real Madrid Thibaut Courtois (d) Carlos Casemiro (c) y Sergio Ramos celebran la victoria ante el Athletic de Bilbao, correspondiente a la jornada 34 de La Liga disputado en San Mamés. EFE/Luis Tejido.

Sergio Ramos reconoció tras la victoria del Real Madrid este domingo en San Mamés ante el Athletic que, tras el penalti que marcó para dar la victoria a su equipo, en una jugada unos minutos después pisa "un poquito la bota a Raúl (García)" en su área y que no vio al jugador navarro porque lo tenía "detrás".

"Piso un poquito la bota de Raúl, pero esta detrás mío y no lo veo. No es jugada determinante, no creo que sea mucho más", dijo el capitán madridista tras una victoria "importantísima" que acerca al titulo liguero al equipo blanco.