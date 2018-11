El entrenador del Betis, Quique Setién, ha pedido este jueves "humildemente disculpas" a todo el beticismo por unas consideraciones sobre el central Marc Bartra y el club bético que "se pueden interpretar como un menosprecio" y ha reconocido que es consciente de que ha "metido la pata".

"Sé que he metido la pata. Entiendo que mis palabras se puedan interpretar como un menosprecio, pero desde luego mi intención no era ésa. Pido humildemente disculpas al todo el Real Betis Balompié. Lo siento", ha afirmado Setién en Twitter por unas declaraciones a RAC1 en las que afirmó de Bartra que si está en el Betis "no es un buen síntoma para él" aunque sí para el club.