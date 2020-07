El entrenador del Barcelona, Quique Setién, restó importancia a la polémica que suscitó el dar entrada en el tiempo añadido del partido contra el Atlético de Madrid a Antoine Griezmann, al que ha relegado a la suplencia en los últimos encuentros.

"Yo siempre he hablado de jerarquías, pero no de jugadores indiscutibles. He hablado con Griezmann. Es un gran jugador para el club y para el equipo. Cuando jugaba Griezmann me preguntábais por Ansu y ahora al revés. No soy caprichoso y tengo muy claras las jerarquías, pero todos no pueden jugar. Es una decisión que asumo y me responsabilizo", manifestó en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Villarreal.