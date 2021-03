No desveló Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, la titularidad o no en el derbi de este domingo contra el Real Madrid de Joao Félix, del que remarcó su "talento especial" para "sacar algo" que "nadie puede tener" en un partido que no ve tan concluyente ni para el ganador ni para el perdedor.

"Tener contundencia, equilibrio y hacer un gran partido son los caminos que te acercarán seguramente al objetivo", recitó el técnico sobre el duelo en el Wanda Metropolitano, líder contra tercero, con cinco puntos entre ellos, y "un partido directo". "Pero son tres puntos. Eso está más que claro. Queda mucha Liga por delante", dijo.