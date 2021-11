El entrenador del Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone explicó tras la derrota de su equipo por 2-0 contra el Liverpool que el árbitro neerlandés Danny Makkelie le dijo que la expulsión del central Felipe Monteiro fue por un pisotón por detrás a Sadio Mané, no por ignorarle cuando le iba a amonestar.

"La ví similar a la de Giménez con el Oporto, esta vez se interpreto que era expulsión. La acción no la vi, comentaba con el árbitro, que yo pensé que lo había expulsado porque no se acercó a hablar con él, y me dijo que no, que le había echado porque había un pisotón por detrás y era roja", explicó Simeone a 'Movistar'.