Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este sábado que el Real Madrid tiene una plantilla "tremenda", la "mejor del mundo", y dijo que "es demasiado entusiasta o ilusionista", pero "lo único" que le "interesa" en el derbi "es seguir buscando" acercarse al liderato del Barcelona.

"Nosotros siempre pensamos en lo que nosotros buscamos. Y, o soy demasiado entusiasta o ilusionista, pero la vida cada uno la vive como quiere, y a mí lo único que se me pasa por la cabeza y que me interesa es seguir buscando acercarnos al Barcelona. No pienso en otra cosa", reivindicó el técnico sobre la importancia del derbi, con su equipo segundo, a nueve puntos del conjunto azulgrana.