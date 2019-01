Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este martes que se centra en la "realidad", que es el partido de los octavos de final de la Copa del Rey con el Girona, sin estar pendiente del mercado invernal, porque lo que pase "sucederá, quiera o no", porque "no depende de él".

"Vivo del entrenamiento a entrenamiento, del partido a partido y del día a día. No me alejo de solucionar de qué manera podemos enfrentarnos y quienes son los que le pueden hacer daño al Girona para sacar adelante la eliminatoria. Después, todo lo otro (el mercado de invierno) sucederá, por más que lo piense o no, por más que lo analice o no, por más que lo quiera o no. Eso no depende de mí. Lo único que depende de mí es tratar de ver la realidad. Y la realidad nuestra es el Girona", valoró sobre el mercado de fichajes.