7 may. 2022

EFE Madrid 7 may. 2022

Los ecos del pasillo de campeón que no hará el Atlético de Madrid al Real Madrid en el derbi de este domingo en el estadio Wanda Metropolitano aún persistían este sábado en la rueda de prensa de Diego Simeone, el entrenador del equipo rojiblanco, que transmitió las "felicitaciones" por el título y su "grandísimo respeto" por al conjunto blanco, pero "mucho más" por la afición rojiblanca.

"Siempre esta búsqueda de preguntas intenta generar un poco de polémica, si dijo, si no dijo, si contó, si siente, si no siente... La realidad es que el club hizo un comunicado muy concreto, explicativamente perfecto. Felicitar al Real Madrid ante todo, a sus futbolistas, a su cuerpo técnico, que ha hecho un trabajo impresionante a lo largo de la temporada, y grandísimo respeto por el Real Madrid, pero está claro que tenemos mucho más respeto por nuestra gente, que es la que está todos los días con nosotros", expresó Simeone, que explicó que en su país "no se utiliza" el pasillo para felicitar al campeón de la Liga.