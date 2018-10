Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este viernes que no suele "escuchar demasiado ni las críticas ni los halagos, porque uno te debilita y otro te enoja", insistió dos veces en que su equipo jugó "mejor partido" en Dortmund que en Villarreal y afirmó que Rodrigo Hernández es un futbolista "extraordinario".

"No me cambia mucho una crítica o un halago. Me cambia el mejorar el equipo, el hacer muchos minutos de los que hicimos con el Borussia Dortmund, que creo que jugamos mejor partido en Dortmund que en Villarreal y hubo pasajes importantes que, como siempre sacando las cosas positivas y mejorando las negativas, es el camino que necesitamos para evolucionar como equipo", valoró este viernes.