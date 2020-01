Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expuso este sábado que se "ocupa continuamente de lo que le pasa al equipo", con una derrota como el batacazo del pasado jueves en la Copa del Rey en León o con una victoria; entiende y acepta "cuando las críticas son justas" e incidió en la falta de "contundencia" en ataque como clave de este momento.

"Siempre me ocupa continuamente el equipo, no sólo en los momentos que nos toca perder ni tampoco en los que nos toca ganar. Me ocupa continuamente lo que le pasa al equipo; muchas veces me cuesta dormir por una formación antes de una final, porque se perdió o porque no sé si poner a uno u otro pensando en lo mejor para el equipo. Me ocupa mi vida el Atlético de Madrid y la gente que me rodea lo sabe", recalcó en rueda de prensa tras el entrenamiento.