Antoine Griezmann recayó el pasado jueves de su lesión muscular contra el Rayo Majadahonda en el Wanda Metropolitano, como antes le ocurrió esta temporada a Thomas Lemar y Marcos Llorente; una situación que "preocupa y ocupa" a Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, rumbo al duelo de este domingo contra el Villarreal, un adversario que le "gusta muchísimo cómo juega", y "un grandísimo" técnico como Unai Emery.

"Me preocupa, me ocupa e intentaremos encontrar soluciones porque, evidentemente, no es normal que las recaídas sean tres de las que fueron", remarcó el técnico, que pierde durante al menos las próximas tres semanas al internacional francés, cuya reaparición del pasado jueves de la lesión muscular sufrida el 12 de diciembre apenas duró 19 minutos: entró en el 56, marcó un gol en el 66 y se retiró del encuentro en el 75. No jugará en Villarreal. Ni tampoco en la Supercopa de España de la próxima semana.