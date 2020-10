Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este viernes que no ha hablado con el medio centro del Valencia Geoffrey Kondogbia para transmitirle su interés en ficharlo, apuntó que no habla "de los chicos" que no están en el equipo y deseó "lo mejor" a Thomas Partey en el Arsenal.

El futbolista del Valencia está en la agenda del conjunto rojiblanco para reemplazar la salida de Thomas en el último día del plazo de fichajes. El centrocampista ghanés se marchó con el pago de su cláusula de rescisión de 50 millones de euros, con lo que el Atlético tiene de margen un mes extra (a contar desde entonces) para fichar un sustituto, siempre que juegue en la Liga española.