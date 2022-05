Entre la "autocrítica" circuló este sábado la penúltima rueda de prensa de la temporada de Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, que "para nada" se va "contento" de esta campaña, porque "podía haber hecho mucho más" de lo que hizo, admitió que los cambios de sistema lo 'marearon' "un poco" y aseguró que el objetivo "del club" es entrar en la Liga de Campeones, pero el del equipo es "salir campeones".

"No me voy contento para nada. Después de haber ganado la Liga la temporada pasada, siempre tuve la ilusión de poder repetir, pero es un buen mensaje que la vida da diariamente de aprender continuamente. No tengo ninguna duda de que el 4-4-2 y el 5-3-2 que fuimos utilizando en temporadas anteriores (el 4-4-2) y la temporada última (el 5-3-2) también produjo en mí una situación de marearme un poco en los dos lugares. Está claro que no hay mucha diferencia entre los dos. Pero yo sí podía haber hecho más de lo que hice", expresó después del entrenamiento matutino de este sábado en Majadahonda.