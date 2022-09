Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este martes, tras la derrota por 2-0 contra el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones, que no se detiene en el posible penalti en el minuto 21 que no fue señalado porque "ya está el VAR, el árbitro" y los medios de comunicación, al tiempo que lamentó que su equipo no pudo aprovechar ni eligió bien "en las posibilidades" que se presentaron.

"No me detengo en esta situación (del penalti), porque ya está el VAR, el árbitro, ustedes... Por más que opinemos ya el partido terminó. Y no influye en nada lo que diga", expuso en declaraciones a 'Movistar' al término del choque en el Bay Arena.