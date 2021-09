Esta temporada con la plantilla más potente desde que llegó hace ya casi una década al Atlético de Madrid, Diego Simeone, el entrenador del equipo rojiblanco, avisó de que no tiene "compromiso absolutamente con nadie", mientras advierte de la "presión y la agresividad" del Oporto de su "amigo" Sergio Conceiçao, su rival este miércoles en la Liga de Campeones.

"No he variado mucho en mis formas. Siempre me he tomado tiempo para pensar. Con la plantilla que tengamos, siempre me manejo de la misma manera", expuso el técnico, preguntado por si emplea mucho más tiempo en la elección de su once ahora, cuando dispone de una variedad y calidad mucho más amplia de recursos que en el pasado.