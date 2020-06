Con "la misma energía e ilusión que el primer día", Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, insiste en que su equipo tiene "mucho que mejorar" mientras enfoca a la visita de este martes al Camp Nou contra el Barcelona, que dispone de unos futbolistas "extraordinarios que quieren ganar y son muy buenos" y a los que se enfrenta con una identidad que no cambiará "mucho": un bloque "fuerte y defensivo".

"Hemos jugado muchos partidos contra el Barcelona y no vamos a variar mucho de lo que somos nosotros; un equipo fuerte, defensivo, con muchos mediocampistas. Ya después de ahí saquen ustedes y sale solo lo que mañana tendrán en el campo de juego", anunció el técnico en la rueda de prensa telemática cuando fue preguntado por el once inicial, aunque siempre en este tipo de encuentros no es todo lo que parece después en su alineación titular.