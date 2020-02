Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no ve "pesimismo", sino "optimismo e ilusión" para el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, un equipo que "seguramente quedará en la historia" y al que recibe este martes en un Wanda Metropolitano que "reventará".

"Es un partido en dos tiempos (en referencia a la ida y la vuelta). Y no tengo ninguna duda de que a doble partido hay 50 por ciento de posibilidades para todos, no hay diferencias, no hay posibilidades máximas... Es un partido. Y en un partido todo es posible", dijo en una multitudinaria rueda de prensa en el estadio.