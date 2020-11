El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que no se para a valorar a quienes consideran a su equipo favorito al título de Liga, porque "para la crítica", "por momentos" su equipo es "un 10" y "por momentos un 1", y lo que ellos necesitan es "equilibrio".

"Yo no me puedo poner a valorar lo que opina a la gente, la crítica sobre todo. Si me pongo a valorar lo que opina la crítica, por momentos somos un 10 y por momentos somos un 1, y nosotros necesitamos un equilibrio y el equilibrio lo podemos encontrar en el trabajo, la dedicación, seguir generando buena energía y en el camino en el que estamos", explicó este viernes en rueda de prensa.