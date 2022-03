El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, en una foto de archivo. EFE/ Kiko Huesca SPAIN SOCCER LALIGA:Atletico de Madrid's head coach Diego Pablo Simeone leads a training session at Wanda Sports City in Madrid, Spain, 03 March 2022. Atletico de Madrid will face Real Betis during their Spanish LaLiga match next 06 March at Benito Villamarin stadium. EFE/ Kiko Huesca