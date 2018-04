El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó hoy que Fernando Torres "es un icono" en el club rojiblanco, "haciendo goles o no, ganando títulos o no", y resaltó que tiene "un lugar en el club que no lo cambiará un título o un gol más" y que se lo ha ganado por "respeto" y por "trabajo".

"Fernando es un icono haciendo goles o no, ganando títulos o no. Él tiene un lugar en el club que no lo cambiará un título o un gol más. Él se lo ha ganado por el respeto, por el trabajo que siempre le ha dado y por el enganche que ha tenido siempre con el club", repasó el técnico después del 3-0 contra el Levante, que además supuso el gol cien del atacante madrileño en Primera División.