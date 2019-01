Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este miércoles, tras la eliminación en los octavos de final de la Copa del Rey por el Girona (3-3), que él "prefiere jugar mal y pasar siempre" de ronda, remarcó que su equipo lo dio "todo" para ganar y destacó la "contundencia" ofensiva de su rival.

"A la gente le digo lo que vieron; un equipo que siempre quiso ganar el partido, que no perdió y desgraciadamente el empate a goles nos dejó afuera. Siempre digo que se juega a veces bien y no se pasa. Yo prefiero jugar mal y pasar siempre. Eso no tengo ninguna duda", expuso en la rueda de prensa en el Wanda Metropolitano.