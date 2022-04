Simon Kuper, periodista del Financial Times y autor del libro ‘La complejidad del Barça’ (Editorial Córner), afirmó a Efe que “el Barça ahora no puede pagar salarios top”, lo que implica, que “no puede ser competitivo con los mejores” al haber una relación entre los salarios que paga un club y su clasificación en Liga.

Comparado el FC Barcelona con el Real Madrid y Manchester City, estos dos últimos clubes “no buscan quién es barato, buscan quién es el mejor jugador”. Inglés, criado en Países Bajos, Simon Kuper desgrana la llegada a la cima del Barça desde Johan Cruyff, pasando por el liderazgo de Leo Messi y la transición que lidera Xavi, según Kuper, “el nieto de Cruyff”. El autor asegura que el nuevo estadio llega “diez años tarde”, al ser un elemento estratégico en la economía de los clubes.

Pregunta: Con su libro ha conseguido algo difícil en los últimos años, pasar la barrera que ponen los clubes a los periodistas…

Respuesta: Es por eso que escribí el libro. En los últimos 10 o 20 años todo cambió. Desde hace30 años había una relación de confianza con el club y al ser inglés soy menos ‘sospechoso’ queun catalán o un español. El Barça nunca intentó censurarme, me dejó hacer lo que quise. Fue una oportunidad tan extraordinaria que tenía la obligación de utilizarla.

P: ¿Hay algo que le haya llamado especialmente la atención?

R: Que es un club muy local. El club más grande del mundo en esa época, pero casi todos los dirigentes y personas del club son catalanes y viven ahí toda su vida. Cuando miras a Manchester City o Chelsea hay gente que entra y sale de todos los países.

P: Habla del origen de todo, Johan Cruyff. Usted es inglés y creció en Países Bajos. Esto le hace tener una perspectiva mayor del personaje...

R: Cruyff es un tipo muy holandés de su época. Que desde los 15 años tiene la certeza sobre el fútbol. Junto a Rinus Michels inventó el fútbol moderno hace 50 o 60 años; con rivalidad y confrontación entre ambos, inventaron el fútbol que ahora juegan el Manchester City, Bayern de Múnich, Barcelona… es extraordinario. Desde hace 30 años espero escribir su biografía, pero no lo voy a hacer. Este libro es subiografía. La historia del Barça desde él hasta Messi y la caída de los últimos años.

P: Guardiola es Cruyffista. ¿Qué se le puede pasar por la cabeza cuando, tras dominar en el partido contra el Real Madrid, solo le gana por un gol?

R: Los partidos de equipos Cruyffistas contra el Real Madrid o equipos italianos son una tradición en el fútbol. El pensamiento de Cruyff y de Guardiola es de que merecen la victoria porque practican el fútbol verdadero; los otros defienden, tienen a un Benzema… pero no tienen un sistema. La victoria moral es muy importante en el pensamiento de Cruyff desde la final del Mundial de 1974 entre Holanda y Alemania. Xavi también tiene este pensamiento.

P: ¿Cómo ve la figura de Xavi?

R: Guardiola es el hijo y Xavi el nieto de Cruyff. Hay esta tradición irrompible. Pero en el fútbol hay una evolución continuada, y esto lo entiende Guardiola. El fútbol de 2022 es mejor que el de 2021. Xavi también lo entiende así. El Barça juega más como el Manchester City o Ajax, más rápido y directo, que el Barça de hace 10 años.

Hay una nostalgia en el Camp Nou. Laporta entiende esto y es por esto que fichó a Dani Alves y por lo que le han elegido a él. Pero Xavi no es un nostálgico, es un futurista.

P: ¿Cree que Xavi llegó en el momento adecuado? ¿Merecía un estatus mayor Koeman?

R: Siempre se sobrevalora el trabajo del entrenador, su trabajo no es tan importante. La diferencia entre Xavi y Koeman también es porque ahora han fichado a tres nuevos delanteros, y así es más fácil ganar. No creo que Xavi es un genio y Koeman un idiota. Es un buenmomento para entrar porque Messi se fue y todos entienden que es una nueva época; hay mucha más paciencia con Xavi porque Koeman era menos ídolo que Xavi.

P: El binomio sociedad catalana-Cruyff parece perfecto. ¿Podría haberse reproducido este modelo en otra ciudad?

R: El Real Madrid era un equipo ganador, cuando llegó Cruyff en el 73 y luego en el 88 el Barça era un equipo perdedor. Sin las estrellas, o con menos estrellas que el Real Madrid. El Real Madrid nunca necesitó un sistema muy complejo, porque tuvo a los mejores jugadores. Cuando llega Cruyff al Barcelona, están abiertos a un nuevo pensamiento porque nunca hubo un sistema de juego típicamente Barça antes. Cruyff llega en el 88 y dice “tengo el sistema verdadero, y todo el club va a jugar con mi sistema”; el club le dijo que sí porque no tenían otra alternativa, perdían siempre. En Madrid nunca hubiese habido esta aceptación.

P: ¿Cuán importante es la figura de Leo Messi en el ascenso del Barcelona que analiza en su libro?

R: Sin el Barcelona, Messi sería otro pibe argentino sin mucho éxito en Europa. Podría haber sido un Maradona, claro, pero con el Barcelona fue el mejor jugador individual y también colectivo. Fue la combinación perfecta entre el Barcelona y un jugador Cruyffista.

P: El libro acaba con la caída del Barça. ¿La salida de Messi provoca la caída del Barça o es esta la que hace que se vaya Messi?

R: La salida de Messi es por la caída del Barcelona. Messi fue el mejor jugador del mundo hasta mayo de 2021. Los últimos cinco meses con el Barça hizo más del 50% de los goles, pero su salida fue necesaria porque no había dinero. Fue culpa de Bartomeu, de Jorge Messi que pidió más dinero por su hijo todo el tiempo… aunque es algo inevitable. Cuando eres el mejor equipo del mundo durante diez años, tienes todo el dinero del mundo y cuando tienes que pagar más, lo haces. Cuando eres el número uno dejas de pensar en el futuro del juego y de la economía.

P: El Barcelona no tuvo la visión de incorporar a los jóvenes españoles como Asensio, Isco, Ceballos… ahora sí que lo vieron con Pedri…

R: Pero no puedes decir a un Asensio o a un Thiago que vaya a ser suplente. Thiago no quiso esperar dos años hasta la salida de Xavi. No hay espacio para los jóvenes. Cuando llega Pedri en 2020, la crisis empieza y hay la posibilidad de que entre.

P: ¿Es más difícil que el Barça vuelva a la cima que cualquier otro club por toda la filosofía que lo envuelve?

R: Para Cruyff y Guardiola la filosofía de juego no fue estética, fue ganadora. Con este estilo puedes ganar más fácil que con el catenaccio. Hay otros estilos, pero este es el ganador. El Manchester City es una copia moderna del Barça de Cruyff, como lo copió el Bayern en sumomento. La filosofía del Barça no es una debilidad, es una ventaja. Tienes a La Masia, que siguen formando a los jugadores en este estilo. Los últimos años de Messi no había sistema de juego.

P: Es curioso que en esos 10 años de dominio, el Barça no ha conseguido tumbar al Real Madrid…

R: Puede que el Barcelona no sea un equipo entre los 10 mejores de Europa en los próximos años, y esto es un problema para el Real Madrid. Como lo fue en los clásicos anteriores al de marzo, donde el Real Madrid ganó todos los clásicos; si eso continúa pierdes el mejor partido del fútbol mundial. Por eso la Superliga es un proyecto común entre los dos y Florentino le dice primero a Bartomeu y luego a Laporta “voy a salvarte”. Florentino no puede continuar con el mismo éxito sin el Barcelona.

P: ¿Dónde pueden venir nuevos ingresos para que el Barcelona salga de esta situación?

R: Es muy difícil, porque la innovación en Inglaterra es más avanzada. Han vendido el derecho para poner Spotify en el estadio, pero no por mucho dinero. Son 70 millones al año y es un poquito más de lo que pagaba Rakuten, pero este solo por el estadio; Spotify tiene los dos por un poquito más de dinero. Y no es una idea nueva. El Barça imita comercialmente a los mejores clubes en el terreno comercial como los otros les han imitado en el terreno deportivo.

Tu vendes más camisetas más fácilmente con Messi o Neymar. No creo que ahora pueda ser competitivo con los mejores. En mi libro ‘Soccernomics’, junto a Stefan Szymanski, explicábamos cómo los salarios predicen el rendimiento en la Liga. Hay una correlación del 90% cuando lo analizas en 10 años. El Barça no puede pagar los mejores salarios ahora. Han fichado a Ferran Torres, Adama Traoré, Aubameyang… son buenos jugadores, pero también baratos.

El Madrid o el Manchester City no se preguntan quién es barato, se preguntan quién es el mejor. En los próximos años los mejores jugadores, como Haaland, se van a ir a otros clubes. Y en los próximos años un jugador como Pedri va a tener que decidir si va a pasar toda su carrera en un club que no es de los mejores diez equipos del mundo; si el Barça no lo es, no creo que vaya a quedarse toda su carrera.

P: ¿Cómo cree que afecta al FC Barcelona contar con un estadio tan antiguo y lejos de los parámetros de la modernidad del Siglo XXI?

R: Hay un proyecto. Ahora es muy tarde. Un presidente del Barcelona piensa siempre en los años que vienen en su mandato, no a largo plazo. Para hacer un estadio tú pagas ahora, pierdes muchos ingresos y en cinco o seis años vas a ganar más. Vas a sufrir en tu época de presidente. Es valioso que lo hagan ahora, pero es diez años tarde. De otros grandes clubes, solo Milan no tiene un estadio moderno, que es algo muy importante. Mira al Arsenal su explotación con el Emirates con 60.000 espectadores en la ciudad más rica de Europa.

Además, es muy difícil sobre todo si tu rival va a terminar su nuevo estadio que va a ser un centro de conferencias, festivales y conciertos en Madrid.