La gimnasta estadounidense Simone Biles (c) posa tras ganar la medalla de oro en la final femenina durante el Mundial de Gimnasia Artística disputado en Doha (Catar), hoy. EFE

La estadounidense Simone Biles se convirtió este jueves en la primera gimnasta de la historia que consigue cuatro medallas de oro mundiales en concurso general al imponerse en Doha con una puntuación de 57.491.

El cálculo renal que sufrió Biles en vísperas del comienzo de la competición no ha lastrado el rendimiento de la norteamericana, que está con la mejor nota en cinco de las seis finales por aparatos -sólo en asimétricas le ganó la belga Nina Derwael- y este jueves ha dominado con holgura el "All around".