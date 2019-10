El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo (c) al inicio del acto de conciliación entre patronal y sindicatos del fútbol femenino en el Servicio Interconfederal de la Mediación y Arbitraje para hablar de la huelga del fútbol femenino este lunes en Madrid. EFE/Mariscal

Las futbolistas de la Primera División española irán a la huelga los próximos 16 y 17 de noviembre, después de terminar sin acuerdo el acto de conciliación entre patronal y sindicatos celebrado este lunes en el Servicio Interconfederal de MEdiación y Arbitraje (SIMA) en Madrid.

Los tres sindicatos presentes en la mesa negociadora del primer convenio colectivo del fútbol femenino español –AFE, UGT y Futbolistas ON-, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y las tres entidades no asociadas a la misma –Athletic Club, Barcelona y Tacón- estaban citados hoy en el SIMA, para intentar alcanzar un acuerdo que no fue posible tras horas de reunión.