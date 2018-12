Santiago Solari, técnico del Real Madrid, defendió que el gesto de Isco Alarcón en el partido ante el CSKA, tras ser silbado en una jugada por la afición del Santiago Bernabéu, no era contra los seguidores y sí contra el colegiado por una decisión en la jugada en la que perdonó un gol.

"La he visto de lejos y he oído lo que se dice. Me da la impresión de que protesta un córner o una falta", defendió Solari. "El foco muchas veces está puesto en lo anecdótico, en cosas que suceden que llaman la atención, pero el nuestro está puesto en el partido ante el Rayo Vallecano", agregó.