Santiago Solari, técnico del Real Madrid, se mostró reacio a responder cualquiera de las preguntas que tratasen la situación de Isco Alarcón, aseguró que no vio la encuesta que hizo el jugador sobre su peso al no tener redes sociales y pidió que no se ponga el foco en quien no juega.

"Hay 24 jugadores en la plantilla más los chicos que puedan jugar del Castilla y todos trabajan, los veo trabajar con intensidad, ganas e ilusión. Es lo que no solo yo, ellos y la hinchada queremos ver en el campo", valoró en la primera de las seis preguntas que recibió sobre Isco.