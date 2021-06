Leonardo Spinazzola, elegido mejor jugador del Italia-Austria de octavos de final de la Eurocopa, aseguró este sábado que "es normal sufrir ante delanteros altos de dos metros", al referirse al gran gol de Sasa Kalajdzic que obligó a los "azzurri" a defenderse hasta el final en la prórroga. EFE/EPA/Justin Tallis / POOL (RESTRICTIONS: For editorial news reporting purposes only. Images must appear as still images and must not emulate match action video footage. Photographs published in online publications shall have an interval of at least 20 seconds between the posting.)