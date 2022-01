El austríaco Johannes Strolz, (c) consiguió su primera victoria en la Copa del Mundo al dominar el eslalon de Adelboden (Suiza) por delante de su compatriota Manuel Feller (i) y del alemán Linus Strasser (d). EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

El austríaco Johannes Strolz, 29 años, consiguió su primera victoria en la Copa del Mundo al dominar el eslalon de Adelboden (Suiza) por delante de su compatriota Manuel Feller (+0.17 segundos) y del alemán Linus Strasser (+0.29).

Strolz no entraba en los pronósticos en su participación número 64 de la Copa del Mundo, ya que no era un habitual de los puestos altos y su porcentaje de finalizaciones no era excesivo, pero esta vez tocó el cielo de la victoria.