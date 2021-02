El nuevo jugador estadounidense del UCAM Murcia CB, Isaiah Taylor (c) acompañado por el vicepresidente del Club Ramón Megías (3i), el director generla del club Alejandro Gómez (i), entre otros posan para la foto de familia, este jueves durante un momento de su presentación en el Palacio de los deportes de Murcia. EFE/Marcial Guillén

Isaiah Taylor, base estadounidense de 26 años que ha llegado al UCAM Murcia Club Baloncesto y a la Liga Endesa procedente del Maccabi Rishon LeZion israelí con un contrato hasta el final de temporada, ha señalado que llega para aportar todo su "talento y energía con el fin de ayudar al equipo en la mejor liga de Europa".

El norteamericano no ha escondido en su presentación la ilusión que tiene por competir en España. "Es la mejor liga de Europa y estaba deseando venir a ella y, por eso, cuando surgió la oportunidad no me lo pensé".