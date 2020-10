El presidente de LaLiga, Javier Tebas, expresó este domingo su satisfacción por la posición de elite alcanzada por el campeonato español en el mundo y destacó que el duro trabajo realizado durante su mandato convirtió al torneo en "un tren" capaz de seguir viajando incluso sin el portugués Cristiano Ronaldo ni el brasileño Neymar Júnior.

"Que Messi se haya quedado en el Barcelona es mejor, porque su valor es enorme, pero llevábamos ya años preparándonos para que las salidas de jugadores importantes no fueran un trauma. Y de hecho Neymar se fue al PSG y la Ligue 1 no ha crecido mucho. Luego Cristiano se fue a la Serie A, pero esta no ha crecido tanto como pensábamos", dijo Tebas, invitado en el Festival del Deporte, organizado por el diario italiano "La Gazzetta dello Sport".