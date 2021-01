El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este martes que lo que más le "ha molestado es la versión que se ha dado del viaje del Real Madrid" a Pamplona durante el temporal y dijo que hablará con su presidente, Florentino Pérez, porque no está "nada contento con lo que ha pasado por detrás".

"Lo que más me ha molestado es la versión que se ha dado del viaje del Real Madrid. El viernes por la tarde más de 14 llamadas con el director general del Real Madrid. Yo le dije que si él veía que los chicos estaban muy nerviosos que lo mejor que se podía hacer era volver a la ciudad deportiva e intentar viajar al día siguiente y me dijo que no", afirmó en declaraciones a Televisión Española (TVE).