Javier Tebas, presidente de LaLiga, manifestó este sábado su sorpresa por la información de Football Leaks sobre presuntas irregularidades de Sergio Ramos en controles antidopaje, señalando no tener la menor duda de que ni el Real Madrid ni el jugador han estado nunca implicados en ello.

"Sí me sorprende, pero habrá que ver lo que pasó. Por lo que he podido ver muchas veces hay casos en los que un jugador por un tratamiento toma algo, da el parte y luego no es positivo. Es lo que creo que pasó", dijo Tebas, en un acto en Madrid, de Proliga.