El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este martes que "desde hace mucho tiempo ya se sabía que Carlos Aranda era un pájaro", en relación al exjugador implicado presuntamente en el caso de amaños que investiga la operación Oikos.

"Hay un secreto de sumario y estamos todos esperando que se pueda levantar. Algo sé, pero la verdad real no, porque no he visto el sumario ni las pruebas, pero que Aranda era un pájaro ya lo sabíamos hace mucho tiempo, todo lo que pasara y todo lo que cuentan no me sorprende", señaló.