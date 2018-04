Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), ha declarado este miércoles que si de él dependiera cambiaría la legislación para poder suspender la final de la Copa del Rey en caso de posibles insultos y pitidos en la misma contra los símbolos de España.

"Cambiaría la legislación para que la autoridad que corresponda pudiera suspender el partido, pero no depende de mí porque no es de la Liga. Ese partido se tendría que suspender pero la legislación no lo permite", ha resaltado el presidente de la LFP en una comparecencia ante los medios de comunicación en Huesca.