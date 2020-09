Thiago Alcántara se mostró sorprendido por las noticias que apuntan a su salida del Bayern Múnich para recalar en el Liverpool y afirmó que "en ningún momento" ha dicho que vaya a abandonar el club alemán pero que en este momento solo está centrado en el partido de la selección española ante Ucrania de la Liga de Naciones.

"No he dicho en ningún momento ni en ningún medio que me voy, cada año la prensa me pone en un club diferente. Estoy al margen, mi futuro es el partido de mañana y no hay más, no me importa esto ahora mismo, no me interesa", aseguró en rueda de prensa en La Ciudad del Fútbol.