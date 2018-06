Thiago Alcántara, medio centro de la selección española, remarcó este viernes que "un Mundial no se pierde, se gana y punto", insistió en la "autocrítica", admitió que su equipo no ha hecho "el mejor fútbol" en la primera fase y dijo que para él "sería un palo" no clasificarse para cuartos de final.

"El Mundial no lo perdemos. No se puede perder un Mundial. Alemania no ha perdido un Mundial. Los Mundiales se ganan y punto. Nadie pierde un Mundial. Es tener la tranquilidad suficiente de vamos, una final, vamos a por ella. Si no pasa, pues mira, hemos hecho de todo, pero que quede la sensación de que hemos hecho todo, hemos disfrutado para poder lograrlo y que la gente esté orgullosa de lo que hemos hecho también", valoró en rueda de prensa.