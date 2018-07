El británico Geraint Thomas (Sky) mostró su emoción nada atravesar la línea de meta de la crono como virtual vencedor del Tour de Francia y dijo que no lo creía, que se estaba volviendo "loco".

"No puedo creerlo. Me estoy volviendo loco. No sé qué decir. Es simplemente ... abrumador. No pensé nunca en esto, y de repente ... gané el Tour", dijo en meta.