12 may. 2021

EFE Madrid 12 may. 2021

La gran pregunta del fin de semana en el Gran Premio de Francia de Moto3, que este fin de semana se disputará en el circuito de Le Mans, es si el español Pedro "Tiburón" Acosta (KTM) será capaz de continuar con su racha triunfal, en la que encadena cuatro podios de cuatro posibles y de ellos tres victorias consecutivas.

Acosta, debutante en el campeonato del mundo y con apenas 16 años, no deja de sorprender, por su eficacia y desparpajo, a propios y extraños, y aunque conoce el circuito francés por haber corrido en el mismo en categorías inferiores, no es lo mismo cuando quienes se encuentra a su alrededor son los mejores pilotos del mundo de Moto3, pero eso no parece importarle demasiado al piloto murciano.