Todo ha continuado igual en la categoría de Moto2 al término de la tercera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de la Emilia Romaña en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático, en la que el español Augusto Fernández (Kalex) mantuvo como mejor tiempo de la categoría el conseguido en primera jornada.

No sucedió lo mismo con los pilotos de Moto2 respecto a los de Moto3 o MotoGP, a los que no es que se les "atragantase" la tercera sesión, al no ser capaz ninguno de ellos de mejorar sus registros personales, pues en su favor habría que recordar que en el primer día de entrenamientos fueron los que disfrutaron de las mejores condiciones.