Foto de familia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (6d-1ªfila); junto a la seleccionadora nacional sub-17, Toña Is (5d 1ªfila); y las integrantes de la selección española femenina de fútbol sub-17 que el pasado 1 de diciembre se proclamaron campeonas del mundo en Uruguay. . EFE/Emilio Naranjo/Archivo

La Seleccionadora Nacional Femeninda Sub 17, Toña Is, durante un entrenamiento em la Ciudad del Fútbol de las Rozas. EFE/ Rodrigo Jimenez/Archivo

La española Toña Is, seleccionadora española sub'17 femenina, figura entre las diez candidatas al premio 'The Best' de la FIFA a la mejor entrenador/a de la temporada 2018-19 en el fútbol femenino, según ha anunciado el máximo organismo futbolístico mundial.

Toña Is, nacida en Oviedo en 1966, con la selección sub-17 conquistó el último diciembre el mundial femenino de la categoría, además de ser semifinalista en el Europeo de la categoría celebrado en junio.