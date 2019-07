El español Toni Bou (Montesa Honda), veintiséis veces campeón del mundo de trial, no ha dudado en su visita a la Agencia EFE en afirmar que continuará mucho tiempo en el trial ya que "va a ser así el tiempo que se pueda y creo que mientras tenga ganas y lo que haga me guste, será difícil que lo cambie", en alusión a probar otras modalidades deportivas. EFE/Ballesteros

"Al final hago lo que más me gusta, lo disfruto, y esa es la clave, pues mientras disfrute y pueda seguir luchando va a costar que llegue un punto y final ya que sé que aunque pierda un campeonato seguro que lo voy a querer recuperar al año siguiente, a no ser que haya un momento en que deje de disfrutar y entonces sí que me fijaría en empezar a hacer otras cosas", reconoció el piloto de Repsol Honda.