El español Toni Bou (Repsol Montesa Honda), que el pasado fin de semana consiguió en Portugal su vigésimo noveno título mundial de trial, ha destacado en una entrevista exclusiva con la Agencia EFE que a pesar de los éxitos logrados "gane o no gane" se retirará "cuando toque techo o que físicamente haya lesiones" que no le dejen "disfrutar de este deporte".

"Al final yo me planteo que, gane o no gane, me voy a retirar cuando vea que he tocado techo o que físicamente hay lesiones que no me dejan disfrutar de este deporte, y que me levanto cada día y me da una pereza increíble", asegura Toni Bou, quien reconoce que ya le ha pasado alguna vez "tener una lesión y tener que entrenar igualmente porque había una carrera y adaptarte a ir como sea por el dolor, y eso para un deportista es horrible y es lo que por las sensaciones que he tenido, hace que un deportista se retire".