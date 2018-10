La boxeadora gaditana Jennifer "Tormenta" Miranda (c) se ha impuesto a la catalana Jessica "La Espartana" Sánchez, en el combate por el título de campeona de España de peso pluma celebrado esta noche en el Nuevo Teatro Alcalá, en Madrid. EFE

Madrid fue Nueva York entre tres paredes de acero y ventanales cobrizos. Dispuesto un ring junto a un ventilador, el paisaje acabó de completarse con una decena de bombillas encarnadas que iluminaron los triunfos de Jennifer 'Tormenta' Miranda y Jonathan 'Maravilla' Alonso, los nuevos campeones de España de peso pluma y superligero.

La decisión unánime de los jueces coronó a ambos en un escenario atípico. El Nuevo Teatro Alcalá llenó sus butacas en 'The Monday Battle at the Theatre', un espectáculo inspirado en la noche del 1 de octubre de 1975.