El delantero del Atlético de Madrid Álvaro Morata junto a sus compañeros Marcos Llorente (c) y Santiago Arias (detrás) durante el entrenamiento realizado este viernes en la Ciudad Deportiva Wanda, en Majadahonda, en la víspera del partido de Liga de Primera División que el equipo disputa ante el Eibar en el Estadio Municipal de Ipurua. EFE/Ballesteros

El inglés Kieran Trippier, defensa del Atlético de Madrid, es baja para el partido de este sábado contra el Eibar a causa de unas "molestias derivadas de una pubalgia" que "no han remitido", por lo que no formará parte de la convocatoria para Ipurua, donde Santiago Arias será titular.

Después de "varias sesiones de entrenamiento alternativo e individualizado", por ejemplo el miércoles, y de incorporarse el jueves al grupo -incluso Diego Simeone le probó en el once titular-, el Atlético confirmó este viernes la ausencia de Trippier para Eibar: "Las molestias no han remitido y no viajará con el equipo".