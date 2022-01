El gimnasta Kohei Uchimura se mostró cómodo este viernes en su primera comparecencia tras anunciar su retirada, en la que habló de sus motivaciones, su futuro e hizo balance de su carrera, que culminará con una última actuación el próximo marzo.

"Realmente no siento que me esté retirando. He estado en activo como deportista 16 años, la mitad de mi vida, y estoy orgulloso", dijo el gimnasta, que explicó que sus primeros pensamientos sobre el retiro lo abordaron mientras entrenaba para el Mundial de Kitakuyshu, en su ciudad natal del sudoeste nipón.