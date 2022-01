El balear Jaume Munar cuajó una brillante actuación que le sirvió para abrumar al local John Millman por un rotundo 6-2 y 6-2, en la primera ronda del torneo de tenis Adelaida 2, y se enfrentará en el siguiente partido al croata Marin Cilic, cuarto favorito.

“Me gusta jugar mucho jugar en esta superficie, en los últimos años no he podido jugar un buen tenis en esta superficie pero he trabajado mucho y he cambiado unas cosas en el saque que están ayudando”, dijo tras la conclusión de un choque se extendió hasta la hora y cuarto.