La pandemia ha golpeado duramente al mundo del deporte, y el Barcelona Open Banc Sabadell no es una excepción. Pero dice el refrán que "no hay mal que por bien no venga", y esta edición de 'bolsillo' del Godó se ha convertido en un evento tenístico exclusivo de primer nivel.

Que siga viniendo el rey de la tierra, el español Rafael Nadal, once veces ganador del torneo, y número 3 del ranking mundial, ayuda. Pero también un cartel con quince jugadores entre los 30 mejores del circuito ATP, incluidos los dos últimos finalistas en el Masters 1.000 de Montecarlo: el griego Stefanos Tsitsipas (5) y el ruso Andrey Rublev (7).