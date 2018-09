Eusebio Unzue, director del Movistar, considera que ni en la Vuelta ni en su equipo "hay aún un líder claro", ya que la general está muy ajustada tras el tríptico de montaña asturleonés y "no hay diferencias".

"La Vuelta aún no tiene un claro líder porque no me han aclarado quién debe ser. Hay 7 corredores igualados. Ayer en la etapa más dura, del segundo al séptimo hubo 6 segundos. Venimos de dos llegadas en alto, de una semana durísima y no se ha aclarado nada. Hay igualdad", declaró.